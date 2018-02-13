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ГП РФ выявила многочисленные нарушения в работе казначейства Дагестана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Комиссия генеральной прокуратуры выявила многочисленные нарушения в деятельности Управления Федерального казначейства в Республике Дагестан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за период проверки стали известны «факты незаконного перечисления управлением бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки требованиям федерального закона».

Так, в 2016 и 2017 годах управление согласовало перечисление более 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на покупку в Махачкале жилых помещений «при отсутствии сведений о них в реестре контрактов». По данному факту возбуждено дело по статье «Халатность».

Напомним, 5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио премьер-министра Абдусамад Гамидов.

В Генпрокуратуре России заявляли, что продолжают проверять, насколько тщательно представители дагестанского правительства соблюдают законы. Так, спецкомиссия ведомства выявила в республике многочисленные нарушения в сфере защиты трудовых прав. 

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