Прямой эфир
Сюжет:

Глава Дагестана назвал имя инициатора борьбы с коррупцией в регионе

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Борьбу с коррупцией в Дагестане инициировал президент РФ Владимир Путин, заявил врио главы региона Владимир Васильев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Чистка по-крупному
Члены дагестанского кабмина вместе отправились в Москву в наручниках

«Дело пошло — президент дал и поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане будет продолжаться при поддержке, а я это чувствую, населения нашей республики», — сказал он.

По словам чиновника, в регионе начнут «серьезно работать» над пополнением казны: пребывание глав районов на своих постах будет зависеть от суммы сбора налогов.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы правительства Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях бюджетных денег на сумму 100 млн рублей.

После проверок, проведенных специальной комиссией Генпрокуратуры, в Дагестане возбудили свыше 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дагестан намерен бороться с коррупцией со школьной скамьи
Силовики изъяли документы в одной из администраций Дагестана


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017