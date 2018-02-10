Глава Дагестана назвал имя инициатора борьбы с коррупцией в регионе

Борьбу с коррупцией в Дагестане инициировал президент РФ Владимир Путин, заявил врио главы региона Владимир Васильев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Дело пошло — президент дал и поставил задачу. Борьба с коррупцией и теневой экономикой в Дагестане будет продолжаться при поддержке, а я это чувствую, населения нашей республики», — сказал он.

По словам чиновника, в регионе начнут «серьезно работать» над пополнением казны: пребывание глав районов на своих постах будет зависеть от суммы сбора налогов.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы правительства Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях бюджетных денег на сумму 100 млн рублей.

После проверок, проведенных специальной комиссией Генпрокуратуры, в Дагестане возбудили свыше 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях.



