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Глава Дагестана рассказал о теневой экономике региона

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Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Анна Исакова
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Получение взяток в Дагестане не считается аморальным, а в самой экономике республики сильна теневая составляющая. Такое мнение высказал врио главы региона Владимир Васильев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Даже во время работы группы прокуроров из всех регионов было задержано должностное лицо за взятку в 1 млн 300 тыс. Есть такое, что накопилось годами. Есть, к сожалению, большая теневая составляющая в экономике. Есть то, что, находясь на должности, попросить, получить что-то не считается аморальным и осуждаемым обществом», — приводит его слова ТАСС.

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В качестве примера Васильев привел ситуацию в строительстве, когда объекты возводятся незаконно, с нарушением стандартов и проблемами с канализацией. 

По его словам, в Дагестане также наблюдается много случаев незаконной врезки в газопроводы, в электросети и тяжелая экологическая ситуация, из-за чего республика несет многомиллиардные расходы.

«Очень много обращается граждан. Сейчас приехали прокуроры, к ним в ряде районов выстраиваются очереди. Это очереди за правдой, за справедливостью, которой люди не видят», — заключил чиновник.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы кабмина Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей.

10 февраля в Махачкалу прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он представил нового прокурора Дагестана, им стал Денис Попов, занимавший аналогичную должность в Хакасии. В ходе совещания Чайка поручил разобраться, на какие средства построены «самые большие дома», принадлежащие местным чиновникам.

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