Защита обжаловала арест бывшего главы правительства Дагестана

Адвокат бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова обжаловал его арест до 5 апреля.

«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката в защиту обвиняемого Гамидова на постановление суда об избрании меры пресечения», — цитирует пресс-секретаря суда Юнону Цареву ТАСС.

Также в суд была подана жалоба на арест экс-министра образования Дагестана Шабаса Шахова. Даты рассмотрения жалоб пока не назначены.

5 февраля в Дагестане задержали четырех высокопоставленных чиновников. Их подозревают в хищениях из бюджета на сумму более 100 млн рублей.