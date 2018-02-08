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Силовики изъяли документы в одной из администраций Дагестана

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Сергей Расулов
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Правоохранители провели изъятие документов в администрации Дербентского района Дагестана, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

«Выемка... завершилась до конца рабочего дня. Изымались документы, связанные с земельной сферой», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, операция прошла без обысков и задержаний муниципальных чиновников.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио главы кабмина Абдусамад Гамидов.

Позже были выявлены нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра республики из-за массовых выбросов химикатов в воздух и море. Руководителям ведомств вынесли представления. 

Сегодня, 7 февраля, в Дагестан прибыл глава СКР Александр Бастрыкин. Он и врио главы региона Владимир Васильев условились навести порядок в республике

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