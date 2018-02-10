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Дагестан намерен бороться с коррупцией со школьной скамьи

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Коррупция в Дагестане будет искореняться со школьного возраста, заявил врио главы республики Владимир Васильев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

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«К нам приехал Рособрнадзор, и, конечно, мы сейчас делаем всё, чтобы дети не учились коррупции, когда их близкие и родители за счет должности и денег проталкивают их всеми правдами и неправдами, отталкивая талантливых и трудолюбивых», — приводит его слова «Интерфакс».

Чиновник пояснил, что Рособрнадзор приехал в Дагестан после назначения на должность вице-премьера — министра образования Дагестана Уммупазиль Омаровой, которая девять лет была правозащитником.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых экс-министр образования и науки Шахабас Шахов. Их подозревают в хищениях из бюджета на сумму 100 млн рублей.

10 февраля в Махачкалу прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он поручил разобраться, на какие средства построены «самые большие дома», принадлежащие местным чиновникам.

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