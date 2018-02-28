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СК РФ возбудил дело в отношении замглавы МВД по Красноярскому краю

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении замначальника Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю Александра Кузнецова и замначальника тыла Андрея Петручени.

«Главным управлением СКР по Красноярскому краю в отношении замначальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла ГУ МВД России Андрея Петручени возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — приводит «Интерфакс» сообщение СК.

Следствие полагает, что в конце 2012 года оба начальника согласовали и подписали акты приемки о строительстве изолятора временного содержания УВД города Норильска. Сумма средств по этим актам составила более 200 млн рублей, при этом изолятор в Норильске так и не был построен. В кабинетах Кузнецова и Петручени проходят обыски.

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