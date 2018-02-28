Прямой эфир

СМИ сообщают о возбуждении дела против замглавы МВД по Красноярскому краю

0
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю/24.мвд.рф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя Главного управления МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации уголовное дело возбуждено по подозрению в превышении полномочий против замглавы краевого МВД и бывшего заместителя начальника тыла Андрея Петручени.

Как сообщает источник, на данный момент в служебных кабинетах в рамках расследования проводятся обыски. В ведомстве и краевом управлении комментировать ситуацию пока отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начальнику тыла транспортной полиции по ЦФО грозит увольнение
Строители похитили 7 млн рублей у МВД при ремонте здания ГУСБ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017