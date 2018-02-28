СМИ сообщают о возбуждении дела против замглавы МВД по Красноярскому краю

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя Главного управления МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации уголовное дело возбуждено по подозрению в превышении полномочий против замглавы краевого МВД и бывшего заместителя начальника тыла Андрея Петручени.

Как сообщает источник, на данный момент в служебных кабинетах в рамках расследования проводятся обыски. В ведомстве и краевом управлении комментировать ситуацию пока отказались.