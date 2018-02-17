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Начальнику тыла транспортной полиции по ЦФО грозит увольнение

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Увольнение за заключение договора подряда без конкурса грозит начальнику тыла управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Николаю Чечуну. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Как пишет ТАСС, сотрудник органов внутренних дел использовал должностное положение, чтобы заключить договор подряда на выполнение капитального ремонта зданий без соответствующего конкурса.

На данный момент по факту произошедшего начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО, генерал-майор полиции Олег Калинкин инициировал служебную проверку.

Также сообщается, что начальника тыла собираются уволить по отрицательным мотивам. Он будет привлечен к ответственности. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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