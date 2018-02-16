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Радиоведущий в США уволен за фривольные комментарии о фигуре спортсменки

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Радиоведущий в США лишился работы после фривольных комментариев о фигуре 17-летней олимпийской чемпионки Хлое Ким. Об этом сообщает USA Today.

Из-за неуместных, хотя и комплиментарных комментариев в адрес американской сноубордистки, работу потерял ведущий радио KNBR в Сан-Франциско Патрик Коннор. Журналист рассыпался в комментариях о сексуальности спортсменки, после чего предложил запустить обратный отсчет до того дня, когда ей исполнится 18 лет.

«Ученицы из старшей школы в этом возрасте очень хороши. Она прекрасна. Была бы она совершеннолетней, никто бы не постеснялся назвать ее довольно сексуальной. Она действительно такая. Она роскошна. Я — огромный фанат Хлои Ким», — приводит «Спорт-Экспресс» слова ведущего, сказанные в эфире.

После увольнения радиоведущий извинился перед чемпионкой, признав, что его комментарии были неприемлемыми, «ужасными и мерзкими».

Хлое Ким выиграла золотую медаль на Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане в хаф-пайпе 13 февраля, набрав 98,25 балла.

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