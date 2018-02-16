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Сноубордист Олюнин перенесет операцию после перелома ноги на Олимпиаде

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский сноубордист Николай Олюнин, получивший перелом ноги во время полуфинала в борд-кроссе на Олимпиаде в Пхёнчхане, будет прооперирован.

«Ждали медали, и такое случилось c ним, к сожалению. У Николая серьезный перелом, в ближайшее время ему предстоит операция здесь», — сказал «РИА Новости» главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров.

Олюнин покинул трассу на носилках, а затем был отправлен в больницу.

Ранее российская спортсменка Мария Васильцова также получила травму во время квалификационных заездов по сноуборд-кроссу на Олимпиаде.

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