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Американская сноубордистка Ким завоевала золото Олимпиады в хаф-пайпе

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана в дисциплине хаф-пайп.

17-летняя американка показала результат 98,25 баллов. Второе место заняла китаянка Джию Лау, набравшая 89,75 баллов. Бронзу Олимпиады завоевала другая американка, Ариэль Голд, выступление которой судьи оценили в 85,75 балла, сообщает «Газета.ру».

Напомним, ранее, в ночь на 13 февраля, российская пара керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали Олимпиады в дисциплине дабл-микст.

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