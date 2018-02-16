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Российская сноубордистка получила травму на квалификации в Пхёнчхане

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Фото: TASS/Zuma/Mark Reis
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Российская спортсменка Мария Васильцова получила травму во время квалификационных заездов по сноуборд-кроссу на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Россиянка травмировалась в ходе одного из заездов, характер травмы и ее степень неизвестны. Тем не менее Васильцова смогла квалифицироваться и пройти в четвертьфинал соревнований, заняв 12-е место.

Квалификацию также прошла другая российская спортсменка Кристина Пауль. Четвертьфинал заездов стартует в 6:15 мск.

Как сообщал портал iz.ru, в полуфинале турнира по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх Николай Олюнин сломал ногу. В ходе турнира он допустил ошибку и упал, после чего спортсмена унесли на носилках.

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