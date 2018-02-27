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Врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана мог уехать на Украину

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Фото: Рен-ТВ
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Временно исполняющий обязанности министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков, в доме которого во вторник, 27 февраля, проводились обыски, не был обнаружен ни на работе, ни по месту жительства и, по некоторым данным, мог покинуть республику.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Казибеков покинул республику и может находиться на Украине. Сейчас данная информация уточняется.

Ранее пресс-служба МВД Дагестана подтвердила, что в рамках расследования уголовных дел по факту мошенничества и растраты организованной группой или в особо крупном размере в доме и ведомстве Казибекова прошли обыски.

Предположительно врио министра находился в сговоре с бывшим премьер-министром республики Абдусамадом Гамидовым, который сейчас находится под арестом.

Они завышали цены при реализации программы расселения аварийного жилья с 25,5 тыс. рублей за 1 кв. м до 34,9 тыс. рублей. Таким образом необоснованно было растрачено около 400 млн рублей бюджетных средств.

Ранее портал iz.ru сообщал, что прокурор региона Денис Попов сообщил о намерении властей Дагестана возбудить новые уголовные дела о хищении государственного имущества фондами, аффилированными с чиновниками.

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