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Двое сотрудников угрозыска МВД Дагестана подозреваются в мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Дагестане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц управления уголовного розыска республиканского МВД. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил представитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

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По данным следствия, подозреваемые в 2016 году представили фиктивные документы для компенсации командировочных расходов. Уточняется, что обманным путем полицейские получили от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Как передает «РИА Новости», по подозрению в мошенничестве задержан начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска МВД по Дагестану полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров.
Руководство республиканского МВД назначило служебную проверку по фактам мошенничества. В настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудников со службы по отрицательным мотивам.

Дагестан в начале февраля прогремел на всю страну с серией коррупционных скандалов. По подозрению в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей арестован на два месяца председатель правительства республики Абдусамад Гамидов. Также были задержаны его заместители и бывший министр образования Дагестана.

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