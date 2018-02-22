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Стоимость благоустройства дворов в Махачкале завысили на 3,6 млн рублей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Чиновники в Махачкале завысили стоимость работ по муниципальному контракту на благоустройство дворов более чем на 3,6 млн рублей. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает прокуратура Дагестана.

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По данным ведомства, речь идет о контракте, заключенном между компанией «Ротонда» и Управлением ЖКХ Махачкалы. Сообщается, что материалы проверки направлены в следственный орган для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Портал iz.ru писал о том, что 19 января был задержан мэр Махачкалы Муса Мусаев. Его подозревают в превышении полномочий и причинении ущерба в 80 млн рублей.

Дагестан в начале февраля прогремел на всю страну с новостями о задержаниях высокопоставленных чиновников. По подозрению в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей был задержан, затем арестован на два месяца председатель правительства республики Абдусамад Гамидов. Также были задержаны его заместители и бывший министр образования Дагестана.

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