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Суд на два месяца арестовал экс-главу правительства Дагестана Гамидова

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Басманный суд Москвы во вторник арестовал на два месяца бывшего врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова. Таким образом, под стражей экс-премьер региона останется до 5 апреля 2018 года.

Заместитель Гамидова Шамиль Исаев также был заключен под стражу.

Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов были задержаны накануне по подозрению в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей. Задержанным грозит до 10 лет заключения. Экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов также был задержан.

У высокопоставленных чиновников были проведены обыски, в ходе которых правоохранительные органы обнаружили оружие и боеприпасы. Так, сотрудники правопорядка изъяли у Гамидова золотой пистолет ТТ, пистолет Макарова, «Беретту», два автомата Калашникова, а также боеприпасы к ним, уточняет телеканал «Звезда».

Абдусамад Гамидов виновным себя не признает, заявляя, что возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве сфабриковано и «шито белыми нитками».

Защита бывшего вице-председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева просила отпустить чиновника под домашний арест под личное поручительство космонавта из Дагестана, имя которого не называлось, или под залог.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что продолжают проверку, насколько тщательно представители дагестанского правительства соблюдают законы. Спецкомиссия ведомства выявила в республике многочисленные нарушения в сфере защиты трудовых прав.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с задержаниями членов правительства Дагестана — результат системной работы правоохранительных органов и не характеризуется как политический кризис.

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