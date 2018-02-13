Махачкалинские трудяги

В начале февраля в информационном поле страны очень громко прозвучали задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане. По подозрению в хищениях из регионального бюджета на сумму более 100 млн рублей был задержан, затем арестован на два месяца председатель правительства республики Абдусамад Гамидов. Также были задержаны заместители Гамидова и бывший министр образования Дагестана. Зачистка дагестанской политической верхушки заставила вспомнить череду вопиющих коррупционных скандалов в республике, однако по каким именно эпизодам велась разработка, говорилось довольно мало. Порталу iz.ru стали известны подробности уголовных дел, которые ведут сыщики Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Пять процентов

Насколько можно судить по материалам дела, московские проверяющие, прибывшие в Дагестан, не стали ограничиваться лежащими на поверхности фактами, а углубились глубоко в историю. Один из коррупционных фактов, установленный сотрудниками ФСБ, относится к 2013 году, связан он с хищением бюджетных средств при строительстве дороги.

Первая же предварительная проверка выявила следующее: председатель регионального правительства Гамидов, предположительно, дал указание руководству города Каспийска подготовить документы для придания законного вида работам по ремонту подъездных дорог к его собственному дому, а также к жилищу бывшего главы Дагестана Абдулатипова.

дагестан1 Временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в Басманном суде Москвы Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Работы, по данным из имеющихся в распоряжении редакции документов, велись в отсутствие проектно-сметной документации, без проведения аукциона и заключения государственного контракта. Точнее, по бумагам аукцион был проведен, но никакого конкурса он не предусматривал. По факту работы были проделаны казенным республиканским предприятием «Дирекция государственного заказчика-застройщика», а заказ получили фирмы-однодневки, предположительно подконтрольные руководителю этой конторы — Шамилю Кадиеву.

В итоге в 2014 году на счета этих фирм был переведен транш из 35 млн рублей бюджетных средств (реальные затраты, по оценке правоохранителей, составили всего 20 млн). Кадиев, согласно достигнутой договоренности, якобы перечислял примерно 5% от годового оборота казенного предприятия Гамидову. Сам глава дирекции был задержан в августе 2015 года по подозрению в другом должностном преступлении. По версии следователей, он и его предполагаемые сообщники совершили многомиллионное хищение средств, выделенных на приобретение детского сада с участком в селе Халимбекаул.

Всё лучшее — детям

Очень похоже, что именно эта связанная с покупкой детского сада ниточка и привела в итоге следствие к самым высоким кабинетам в Дагестане. В материалах дела не удалось обнаружить прямого указания о наличии подобной связи, однако, согласно версии следствия, в 2014 году была фактически создана связка между чиновниками во главе с арестованным главой республиканского правительства Абдусамадом Гамидовым. В его референтную группу вошли региональный министр экономразвития Раюдин Юсуфов, министр образования Шахабас Шахов, руководитель районного МФЦ Кагир Магомедов и упоминавшийся уже директор казенного предприятия «Дирекция государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Следствие полагает, что именно в этом составе группа государственных управленцев разработала и исполнила план хищения из бюджета порядка 25 млн рублей.

Примечательно, что государственные чиновники не стали придумывать хитрых схем вывода бюджетных средств, а попросту купили по завышенной цене здание для учебного заведения. Как полагают следователи, для начала чиновники подыскали в селе Халимбекаул заброшенное здание — здесь когда-то находился довольно большой по местным меркам ресторан «Шуринка», выставленный к тому моменту на продажу собственниками за 7 млн рублей.

дагестан2 Экс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Как отмечает следствие, документы «прикрытия» для сделки ожидаемо готовил местный министр образования Шахабас Шахов. Он же обосновал республиканскому правительству целесообразность проведения сделки, а также принял решение о покупке здания бывшего ресторана. На эти цели из республиканского бюджета было выделено порядка 32 млн рублей. Для очистки истории средства были перечислены сначала на счета «Дирекции государственного заказчика-застройщика», а оттуда попали к собственникам ресторана, которые передали остаток суммы Шамилю Кадиеву.

Примечательно, что председатель республиканского правительства Абдусамад Гамидов, насколько можно судить из материалов дела, не получал никакого специального вознаграждения за покупку здания для детского сада, ограничившись «стандартными» 5% от суммы сделки. Зато региональный министр экономического развития Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, уверены следователи, не единожды получали вознаграждение в виде ценных подарков и денег. В документах указывается, к примеру, что Кадиев сделал Шахову ремонт личного кабинета, построил летнюю веранду, обставил ее мебелью на сумму свыше 1,5 млн рублей и оказывал другие знаки внимания, обошедшиеся в копеечку госбюджету страны. Надо ли отмечать, что на совещаниях правительства фамилия главы «Дирекции государственного заказчика-застройщика» звучала исключительно в положительном ключе.

Бывших в бизнесе не бывает

Не менее интересные факты обнаружило следствие и по результатам проверки подконтрольных бывшему вице-премьеру республики Шамилю Исаеву бизнес-структур. Как отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности, по результатам первой же проверки высокопоставленный чиновник был уличен в махинациях по финансированию личного бизнеса за счет бюджетных средств Дагестана. По данным ФСБ, заместитель председателя правительства, находясь на госслужбе, вопреки законодательным ограничениям продолжал осуществлять руководство туристической базой «Орлиное гнездо» в поселке Гуниб. Исаев приобрел эту недвижимость в 2011 году и даже передал во владение компании «Маяк». Однако, по данным следствия, он продолжал управлять «Орлиным гнездом» через подставное лицо.

дагестан3 Временно исполняющий обязанности вице-премьера Республики Дагестан Шамиль Исаев Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По версии следствия, именно благодаря своей работе в правительстве Шамиль Исаев узнал о выделении денег из бюджета республики на создание инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок и сумел включить подконтрольную ему турбазу в эту программу. Но мало того, как предполагают чекисты, в ходе работ по прокладке коммуникаций и электричества к горному курорту к делу подключился руководитель «Дирекции государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Вдвоем приятели сумели присвоить около 65 млн рублей, а по версии Следственного комитета — порядка 35 млн.

Помоги себе сам

Но аппетиты чиновников росли — и следующим этапом высокопоставленные сообщники сумели вывести несколько десятков миллионов рублей благодаря федеральной целевой программе «Юг России». В этом, согласно данным из дела, чиновникам помог некий предприниматель Гаирбек Гамзатов — гендиректор ОАО «Авиаагрегат».

Дело в том, что один из объектов строящегося автосборочного предприятия на заводе был включен в программу государственного финансирования, а всё те же глава правительства Абдусамад Гамидов, министр экономразвития Раюдин Юсуфов и руководитель «Дирекции государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев, предположительно, добились прокладки коммуникаций. Естественно, незаконной, поскольку целевая программа предусматривает создание инфраструктуры исключительно для «развития систем жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях». По факту же чиновники позаботились об инфраструктуре для частного промышленного предприятия.

Чтобы пролоббировать строительство за казенный счет железной, автомобильной дорог и других коммуникаций частному предприятию, сообщникам пришлось несколько раз съездить в столицу — к чиновникам Минстроя и ЖКХ России. В итоге им удалось «продавить» выделение денег заводу — финансирование было запущено под вывеской «Строительство объектов инженерной инфраструктуры города Махачкала». Следователям еще предстоит узнать, кто из федеральных чиновников оказал «протекцию» в этой махинации.

дагестан4 Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev

В итоге по соглашению от 12 декабря 2014 года между Минстроем и правительством республики была выделена субсидия на софинансирование завода на сумму около 157 млн рублей. Но и это еще не всё: спустя год было заключено дополнительное соглашение, по которому было выделено еще 60 млн рублей на те же цели. Вывести деньги не составило труда: в формальном аукционе на право проведения работ выступила фирма «Гранд-Строй», как считает следствие, она имела отношение к главе «Дирекции государственного заказчика-застройщика» Шамилю Кадиеву. Первый транш в размере 57 млн рублей упал на счет компании 26 декабря 2014 года. Деньги позже были перечислены и обналичены при помощи фирм-однодневок.

В одни руки

Вообще, насколько можно судить по материалам этого дела, центральным звеном во всех незаконных схемах вывода бюджетных денег был именно глава «Дирекции государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. По мнению следователей ФСБ, он выполнял для высокопоставленных дагестанских чиновников всю грязную работу.

При этом нельзя преуменьшать и масштаб личности председателя республиканского правительства Абдусамада Гамидова: именно он в свое время ликвидировал сразу пять казенных учреждений в Дагестане, заменив их «Дирекцией», которую и доверил своему человеку. При этом скромные 5%, которыми якобы довольствовался высокопоставленный чиновник, не должны вводить читателя в заблуждение: речь идет о процентах с годового оборота, а он исчисляется миллиардами рублей. В отдельные годы оборот «Дирекции» составлял до 4 млрд рублей.

А чтобы сомнений не возникало, нужно заметить, что в материалах дела отдельно отмечается: решение Абдусамада Гамидова о передаче «Дирекции государственного заказчика-застройщика» в ведение республиканского министерства строительства и ЖКХ связано напрямую с коррупционной составляющей. Минстрою на тот момент подчинялись ГУ РД «Дагтехинвентаризация» (изготовление технических паспортов на объекты) и ГУ РД «Дагестангражданпроект» (изготовление проектно-сметной документации), ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» (выдача коэффициента удорожания на выполнение строительных работ), управление градостроительства и архнадзора Минстроя РД (контроль за ходом и качеством строительства). По версии следствия, с руководством республиканского Минстроя у врио главы правительства республики Абдусамада Гамидова были особенно теплые отношения. Сосредоточение всех контор в одних руках, уверены в ФСБ, способствовало усилению коррупции.