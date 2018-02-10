Чайка поручил разобраться с «большими домами» дагестанских чиновников

Генпрокурор России Юрий Чайка во время совещания в Махачкале поручил органам прокуратуры разобраться, на какие средства построены «самые большие дома», принадлежащие, по его словам, республиканским чиновникам.

«Как оказалось, самые большие дома в республике — у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь, на какие средства они построены…» — цитирует генпрокурора ТАСС.

Чайка подчеркнул, что «необходимо исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб на основе подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, участия руководителей госорганов в деятельности коммерческих организаций».

Генпрокурор также назвал выделение земельных участков одной из наиболее коррумпированных сфер в Дагестане.

10 февраля Чайка на встрече с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым официально представил нового прокурора республики, которым стал Денис Попов — бывший прокурор Хакасии. 5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио премьер-министра Абдусамад Гамидов.