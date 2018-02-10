Чайка представил нового прокурора Дагестана

Генпрокурор России Юрий Чайка на встрече с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым официально представил нового прокурора республики, которым стал Денис Попов — бывший прокурор Хакасии.

Чайка отметил, что указом президента страны Попов назначен на должность прокурора Дагестана на пять лет.

Экс-прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 24 апреля 2013 года, подал в отставку 31 января. Сейчас его обязанности исполняет первый зампрокурора региона Сергей Беляков.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио премьер-министра Абдусамад Гамидов.