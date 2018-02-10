Свыше 70 уголовных дел возбудили в Дагестане после проверок Генпрокуратуры

После проверок, проведенных специальной комиссией Генеральной прокуратуры, в Дагестане возбудили свыше 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях.

Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

По словам представителя ведомства, в целом выявлено более 2,4 тыс. нарушений закона.

Ранее в этот же день врио главы региона Владимир Васильев заявил, что получение взяток в Дагестане не считается чем-то ненормальным, а теневая составляющая в экономике республики довольно сильна.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио премьер-министра Абдусамад Гамидов