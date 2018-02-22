Власти Дагестана грозят возбудить новые дела о хищении госимущества

Новые уголовные дела о хищении государственного имущества фондами, аффилированными с чиновниками, могут возбудить в Дагестане, рассказал прокурор региона Денис Попов.

«Есть материалы, которые еще у нас находятся на рассмотрении, поэтому впереди, я думаю, при наличии оснований, — а я так вижу, что они уже усматриваются, — будут возбуждаться и новые дела, в том числе по хищению имущества, принадлежавшего республике Дагестан и перешедшего незаконно в собственность частных лиц», — приводит его слова «РИА Новости».

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио главы кабинета министров Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей.

Сейчас в Дагестане работает спецкомиссия силовиков из Москвы, призванная оценить состояние законности в республике.