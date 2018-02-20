Разворошили

В Дагестане назревает новая волна ротаций из-за антикоррупционной кампании, в ходе которой был задержан премьер республики. Проверка руководящих органов продолжается, а значит, можно ждать новых уголовных дел. В воскресенье, 18 февраля, на фоне и без того неспокойной обстановки в Кизляре в православный праздник произошла трагедия. О том, с какими вызовами уже столкнулся и еще столкнется регион под руководством «варяга» Владимира Васильева, читайте в материале портала iz.ru.

Первым делом

Кадровые перестановки в правительстве Дагестане начались практически сразу после назначения Васильева временно исполняющим обязанности главы республики. Рамазан Абдулатипов, который руководил республикой с 2013 года, о своем уходе с поста объявил еще до появления соответствующего указа на сайте Кремля. Необходимость покинуть должность он объяснял тенденцией на «озеленение кадров» — так кавказский чиновник охарактеризовал череду назначения молодых технократов.

дагеста_1 Врио главы Дагестана Владимир Васильев Фото: ТАСС/Салгереев Муса

Первым делом Владимир Васильев — в прошлом первый замминистра внутренних дел России и вице-спикер Госдумы — изменил состав комиссии по борьбе с коррупцией. Администрацию главы и правительства Дагестана возглавил Владимир Иванов, до этого руководивший аппаратом фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента. В числе вице-премьеров оказались две женщины, одна из них — бывшая уполномоченная по правам человека в республике Уммупазиль Омарова.

После масштабной антикоррупционной операции 5 февраля обновление кадров стало набирать обороты. Тогда в один день на скамье арестантов в Москве оказались врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и двое его замов — Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. После обысков они были задержаны и в тот же день направлены в Москву. Теперь уже, по-видимому, бывшие чиновники подозреваются в хищении из бюджета около 100 млн рублей. Фигурантом дела, помимо руководства регионального правительства, стал бывший министр образования республики. Подробнее о том, какие обвинения предъявляются политикам, читайте в материале портала iz.ru «Махачкалинские трудяги».

Подарок из Татарстана

После этого Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. На пост его председателя он предложил 39-летнего министра экономики Татарстана Артема Здунова. Примечательно, что в день серии арестов, 5 февраля, Здунов вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым находился с рабочей поездкой в Дагестане. Депутаты республиканского парламента уже через два дня, 7 февраля, утвердили его кандидатуру.

дагеста_1 Артем Здунов, глава правительства республики Фото: ТАСС/Костин Евгений

Для дагестанских органов власти, где посты долгие годы распределялись по своеобразной клановой квоте, Артем Здунов — абсолютно нейтральная фигура. Уроженец Татарстана зарекомендовал себя в родной республике, добившись стабильных показателей в сложный санкционный период, а также своей работой в качестве главы группы по работе с пострадавшими клиентами Татфондбанка (банк лишился лицензии в марте 2017 года, впоследствии Агентство по страхованию вкладов обнаружило недостачу почти на 41 млрд рублей. — iz.ru).

В новом качестве Здунов уже начал собирать команду, привлекая кадры из родной республики. Его советником стал бывший директор гарантийного фонда Татарстана Дилюс Шавалиев. Не исключено, что вслед за ним в Дагестан отправится гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Татарстана Андрей Афонин. Представляя концепцию своего видения структуры правительства, Здунов предложил сделать акцент на экономике и финансах (при этом данные функции он готов взять на себя), а также ввести должность первого зама, ответственного за работу с налоговой базой. «Будем заниматься формированием ресурсной базы нашего бюджета», — сказал чиновник в интервью ТАСС.

Чужакам не рады

Помимо экс-министра экономики Татарстана, яркой надклановой фигурой среди назначенцев Владимира Васильева стала 36-летняя Екатерина Толстикова. Чиновница до назначения министром по земельным и имущественным отношениям республики занимала пост замглавы федерального минобрнауки. Она сохранила должность после того, как врио главы Дагестана распустил правительство.

дагеста_2 Екатерина Толстикова Фото: realdagestan.ru

Назначая Рамазана Абдулатипова руководить северокавказской республикой, Москва рассчитывала уладить политическую обстановку в регионе через своего для дагестанцев человека. Однако этот подход не оправдал себя, отметил в беседе с порталом iz.ru руководитель Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин. В итоге применялась схема, при которой лояльности местных элит удавалось добиваться за счет дотаций, но она исчерпала себя.

Абдулатипов, который после отставки был назначен спецпредставителем президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами каспийского региона, на серию арестов в Дагестане отреагировал негативно. Он охарактеризовал задержания как «кампанейщину», которая попусту держит регион в «нервно-психологическом напряжении». Такая реакция стала лишь толчком к вопросам о кадрах, работавших еще при Абдулатипове. За предшественника вступился Владимир Васильев, подчеркнув, что в предыдущие годы в республике решались «очень важные задачи». «Я об этом говорил, что терроризм, радикализм здесь были остановлены. И вот это создало условия для работы по противодействию коррупции и хищениям, — сказал он в интервью «России 24». — Когда была такая сложная ситуация, представить работу по нескольким фронтам было невозможно».

Террор не отступает

С серьезным вызовом в области безопасности столкнулся уже и Васильев. В Прощеное воскресенье, 18 февраля, 22-летний местный житель напал на прихожан храма Георгия Победоносца с Кизляре. В результате четыре человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице. Число пострадавших достигло четырех, двое из них — сотрудники правоохранительных органов.

дагеста_4 Владимир Васильев возложил цветы к месту нападения на прихожан православного храма в Кизляре Фото: ТАСС/Гаджибалаев Низами

С вопросом о том, можно ли допускать связь между нападением на православных с развернутой в Дагестане антикоррупционной кампанией, обратились к официальному представителю Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что проводятся все необходимые проверки: «Продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе. Продолжается деструктивная деятельность ряда таких организаций, в том числе и тех, кто имеет связи с международным терроризмом». Уголовное дело о стрельбе в Кизляре взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ведомстве не исключают, что нападение может быть квалифицировано как теракт.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что это была провокация, призванная «вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе». Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов назвал нападение попыткой расшатать отношения между представителями различных национальностей в республике. «Межнациональные и межрелигиозные отношения — самая тонкая и чувствительная сфера», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Ситуация с террористической опасностью на Северном Кавказе остается непростой. Только на прошлой неделе, 15 февраля, в Унцукульском районе Дагестана вводился режим контртеррористической операции. Регион шесть лет подряд остается лидером по числу террористических преступлений. В 2016 году там было зафиксировано более 900 таких преступлений — в 14 раз больше, чем 18 лет назад.

Для врио главы Дагестана, бывшего силовика, это знакомое «поле». В частности, он работал заместителем руководителя штаба по освобождению заложников во время теракта в театральном центре на Дубровке.

Достанется всем

В феврале в Дагестан нагрянула специальная комиссия из представителей силовых ведомств, после чего и последовала серия задержаний чиновников. Однако на этом проверки не закончатся, их предстоит пережить и работающим в социальной сфере чиновникам. Владимир Васильев предупреждал, что инспекции ждут все ведомства. «Мой предшественник, когда сдавал дела, сказал, что долгие годы здесь не было представителей России — министерств и ведомств, — заявлял он. — Недавно приезжал руководитель СК РФ Бастрыкин, руководители федеральных министерств, ведомств. Впереди у нас с 1 марта — десант Министерства здравоохранения РФ». Делегация проверит медучреждения, в частности работу по диагностике и состояние операционных. В итоге местным медикам и чиновникам будут выданы рекомендации по улучшению работы.

дагеста_1 Рассмотрение ходатайства об аресте четверых чиновников правительства Дагестана в Басманном суде Фото: ТАСС/Красильников Станислав

В ближайшие месяцы власти также соберут в республике 2 тыс. специалистов-электриков, которые проверят точки, где чаще всего засекают воров электроэнергии. Причем Владимир Васильев охарактеризовал инспекцию как «почти войсковую операцию». Проблема с долгами за электроэнергию бьет в первую очередь по бюджету: задолженность республики оценивается в 23,5 млрд рублей.

Не исключено, что и число уголовных дел против чиновников может увеличиться. Генпрокурор России Юрий Чайка дал поручение выяснить, на законно ли заработанные деньги построили свои дома дагестанские чиновники. Уже сейчас спецкомиссия выявила несколько фактов назначений на высокопоставленные должности родственников, незаконного занятия бизнесом и нарушений при составлении деклараций о доходах. И Чайка не последний, кто заинтересовался делами в северокавказской республике: 20 февраля там ждут руководителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президента РФ Михаила Федотова.