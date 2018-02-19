Атака в Прощеное воскресенье

В воскресенье, 18 февраля, в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан храма Георгия Победоносца. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина открыл огонь по людям, выходившим с вечерней службы. Четыре женщины погибли на месте, еще одна позднее скончалась в больнице. Нападавший, опознанный как 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов, был ликвидирован силовиками.

Патриарх Кирилл назвал трагедию в Кизляре провокацией, направленной на то, «чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе», сообщил пресс-секретарь патриарха, иерей Александр Волков.

В муфтияте Дагестана, в свою очередь, подчеркнули, что ваххабиты, прикрывающиеся псевдоисламом, не имеют ничего общего с истинной верой.

Стрельба у храма

В Прощеное воскресенье в храме Георгия Победоносца в Кизляре собрались около 30 местных жителей. Примерно в 16:00, когда служба закончилась и прихожане стали выходить на улицу, раздались выстрелы.

— По предварительной информации, сегодня в городе Кизляре неизвестный выстрелил из охотничьего ружья и смертельно ранил четырех женщин. Также получили ранения три местных жительницы и двое сотрудников правоохранительных органов. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов преступник был уничтожен, — сообщил «Известиям» и. о. начальника пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

Координатор МИПОД «Бессмертный полк» по Республике Дагестан Эльдар Кадиев рассказал «Известиям», что на месте происшествия погибли Вера Моргунова, Людмила Щербакова, Надежда Терлиян и Ирина Мелькомова. Ранения получили Султансаид Хизриев, Магомед Рамазанов, Надежда Кушнарёва, Наталья Плетухина и Вера Блинникова.

Позднее поступила информация, что Вера Блинникова скончалась на операционном столе.

Личность нападавшего также установлена. Им оказался 22-летний уроженец одного из районов Дагестана Халил Халилов.

По словам одного из жителей Кизляра, который стал очевидцем произошедшего, после нападения мужчина попытался скрыться в сторону здания Следственного комитета.

— Его застрелили. Его жена тоже была вооружена, но она успела убежать, — рассказал он.

Ранее о том, что нападавших было двое, сообщили информагентства. По данным СМИ, правоохранителям удалось задержать сообщницу стрелявшего, однако МВД Дагестана опровергло эту информацию.

— Сейчас в городе усилены меры безопасности, приведены в боевую готовность все дежурные посты, — рассказал «Известиям» мэр Кизляра Александр Шувалов.

Источники «Известий» в правоохранительных органах сообщили, что 18 февраля у храма Георгия Победоносца в Кизляре несли службу по охране общественного порядка несколько полицейских и сотрудников Росгвардии. Их задачей было патрулировать улицу и предотвращать противоправные действия. На их вооружении были табельные пистолеты.

По словам собеседников «Известий», правоохранители достаточно оперативно среагировали на происходящее.

— В сложившейся ситуации, когда было большое количество мирных граждан, ответный огонь из автоматического оружия и пистолетов мог привести к большим жертвам. Погибшие от огня преступника были застрелены им в первые секунды, — отметили в Росгвардии.

Член Общественной палаты, председатель комиссии по противодействию терроризму Магомеднаби Магомедшарипов сообщил «Известиям», что одна из погибших — Вера Моргунова — была председателем совета ветеранов Великой Отечественной войны.

— Она была активной — несмотря на возраст, всегда принимала участие в жизни города. Она всё успевала делать: ездила по районам, заботилась о ветеранах, занималась благотворительностью. Очень добрая и отзывчивая, всегда была готова всем помочь, — рассказал он.

Борт из Москвы

Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов сообщил «Известиям», что после того, как пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь в местной больнице, при необходимости их транспортируют в Москву. Борт уже подготовлен.

Тем временем в Кизляр вылетели глава ФМБА России Владимир Уйба и реанимационная бригада агентства.

— Мы отправляемся к коллегам в Дагестане с усиленной бригадой, чтобы на месте хватило опытных медиков всех необходимых специальностей. Летим своим бортом — реанимационным самолетом ФМБА России, чтобы кого-то прооперировать на месте, кого-то забрать в наши центры, — сообщил «Известиям» перед вылетом Владимир Уйба.

Ничего общего с исламом

В связи с трагедией муфтият Дагестана выступил с официальным обращением к верующим. В нем говорится, что мирные граждане погибли от рук ваххабита.

«Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия. Известно, что мусульманин перестает быть мусульманином, если у него возникнет малейшее сомнение в истинности даже одного из пророков и посланников и одного из 104 Священных Писаний, ниспосланных Всевышним различным пророкам в разные времена, а также в действительности их от Господа. Посему ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют», — говорится в сообщении.

Муфтият также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, иерей Александр Волков сообщил «Известиям», что глава РПЦ глубоко потрясен произошедшим в Кизляре.



— Это кровавое событие произошло в такой важный день, именно в тот момент, когда люди выходили из храма. Это чудовищное событие, оно требует глубокого расследования. Патриарх расценивает это как акт провокации против добрых, складывавшихся годами отношений между христианами и мусульманами на Кавказе. Такого рода провокации нужно пресекать, они не должны повлиять на отношения между людьми. Мы молимся за упокоение погибших, — сказал он.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предостерег от преждевременных выводов о связи стрельбы в Кизляре с межнациональными отношениями. Он считает, что нападение совершил психически нездоровый человек.

Депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев рассказал «Известиям», что в республике будут проводиться профилактические мероприятия — населению объяснят, как распознать потенциального террориста.

— Это дело рук религиозных фанатиков с целью разжигания межнационального конфликта. Правоохранительные органы будут работать с гражданами, чтобы повысить их бдительность и по возможности предупредить подобные трагедии, — заявил он.

Убийство с отягчающими обстоятельствами

Как сообщил «Известиям» заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, власти республики возьмут на себя все расходы на похороны погибших в результате нападения.

— В республике произошла трагедия, мы не можем остаться в стороне. Помимо организации похорон, окажем финансовую поддержку семьям погибших и пострадавшим. Размер помощи будем определять позднее, пока нужно выяснить все обстоятельства. По поручению главы республики Владимира Васильева организован штаб по выяснению всех подробностей, — рассказал он.

По данным информагентств, по погибшим во время стрельбы в Кизляре проведут панихиды в храмах Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Расул Темирбеков рассказал «Известиям», что уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 («Убийство с отягчающими обстоятельствами») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.