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Непрощенное воскресенье

Дагестанский стрелок устроил бойню возле православного храма
Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Непрощенное воскресенье
2018-02-18 21:03:32">
2018-02-18 21:03:32
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В городе Кизляр Республики Дагестан молодой мужчина открыл огонь по прохожим на улице. Он расстреливал женщин возле православного храма с криками «Аллаху Акбар». Погибли пять человек, еще четверо пострадали. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Подробности произошедшего — ­­в материале iz.ru.

Как всё началось

Неизвестный расстрелял толпу в Дагестане во время Масленицы

Первые сообщения о стрельбе в Кизляре появились в 17:00 мск. Неизвестный мужчина начал расстреливать толпу людей, выходивших из храма после службы. Православные верующие отмечают 18 февраля Прощеное воскресенье. Прихожане выходили на улицу после службы.

Изначально сообщалось, что четыре человека погибли на месте, еще пять были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Один из пострадавших умер в больнице. Представитель регионального минздрава сообщил, что состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще две женщины — в тяжелом состоянии. По уточненным данным, все погибшие в результате стрельбы — женщины.

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Фото: Global Look Press/Viktor Pogontsev

По сообщениям очевидцев, мужчина вел прицельный огонь по женщинам.

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Нападавшего ликвидировали на месте

К месту стрельбы стянулись сотрудники правоохранительных органов. Несколько полицейских получили ранения. Им удалось ликвидировать нападавшего.

«По предварительной информации, 18 февраля в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения три местные жительницы, сотрудник полиции и Росгвардии. Ответным огнем сотрудниками полиции и Росгвардии преступник был уничтожен. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД по Республике Дагестан. Силовики проверяют нападавшего на предмет принадлежности к бандформированиям.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
СК: стрельбу в дагестанском Кизляре открыл 22-летний местный житель

Кто стрелял

Его личность уже установлена. По информации портала «Черновик», нападение совершил уроженец села Кидеро Халил Халилов 1995 года рождения. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Личность нападавшего (который был уничтожен) установлена. Это местный житель 1995 года рождения», — сообщили в управлении СК РФ по Дагестану.

Настоятель храма Георгия Победоносца в Кизляре, возле которого было совершено нападение, рассказал РБК некоторые подробности произошедшего.  

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Настоятель храма Георгия Победоносца

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Сегодня около 16 часов у нас было закончено богослужение, люди стали выходить. Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху Акбар» и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь», — сказал он.

В Дагестане задержали соучастницу преступника, открывшего стрельбу в церкви

Ранее к ответственности не привлекался и в розыске не значился.

«Уничтоженный не значился в розыске как участник бандподполья или пособник боевиков... Преступник прибыл к месту происшествия на автомобиле один. Машина была обнаружена», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

У стрелка, возможно, была сообщница

Изначально в СМИ появилась информация, что незадолго до того, как он произвел первый выстрел, рядом со стрелком находилась его супруга. Когда мужчина открыл огонь, она попыталась скрыться, но была вскоре задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Она попыталась скрыться, но не успела. Также, предварительно, сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был впоследствии уничтожен ответным огнем силовиков», — рассказал источник агентства «Интерфакс».

Однако пресс-служба МВД республики опровергла информацию о задержании супруги нападавшего.

СК завел два уголовных дела после расстрела четырех человек в Дагестане

«Мы не подтверждаем эту информацию. По нашим сведениям, не было никакой задержанной женщины. Был один преступник, который стрелял в толпу. И его в последующем уничтожили», — сообщил руководитель пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

Дело возбуждено по двум статьям

 Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» (ст. 105 и 317 УК). Власти пока никак не квалифицируют произошедшее. Расследование произошедшего взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. 

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Фото: пресс-служба СК РФ

Стрельба велась из охотничьего ружья. При себе у нападавшего также были нож и патроны. Очевидцы сняли произошедшее на видео и вызвали к месту стрельбы оперативные службы. На кадрах вооруженный мужчина сначала идет по улице, а затем подходит к территории храма и заходит внутрь.

Реакция властей

На место событий приехали руководители регионального МВД и минздрава. Власти организовали оперативный штаб и оказывают поддержку родственникам погибших и пострадавших.

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Врио главы Дагестана Владимир Васильев

Фото: РИА Новости/Сергей Расулов
Бастрыкин взял под личный контроль расследование стрельбы в Дагестане

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев выступил с официальным заявлением в связи с расстрелом прихожан храма в Кизляре и выразил свои соболезнования семьям погибших.

Соболезнования выразило и духовное управление мусульман республики. В муфтияте подчеркнули, что осуждают любые проявления насилия.

«Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

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