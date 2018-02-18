После стрельбы в дагестанском Кизляре создан оперативный штаб

После стрельбы в дагестанском городе Кизляр, где погибли пять человек, создан оперативный штаб. С родственниками погибших будут работать психологи МЧС Дагестана, сообщил заместитель главы администрации Кизляра Сергей Гончаров.

«В администрации города создан оперативный штаб под руководством главы города Александра Шувалова. В город уже выехала группа психологов МЧС Дагестана, которая будет работать с родственниками погибших. Мы ведем сбор базы данных родственников всех погибших и пострадавших», — приводит слова Гончарова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье 22-летний житель Кизляра открыл стрельбу из охотничьего оружия по людям, выходившим из церкви. В результате погибли пять женщин, еще пятеро ранены. В настоящее время все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. По факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела. Соучастница нападавшего попыталась скрыться с места преступления, но она была задержана полицейскими.