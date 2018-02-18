В Дагестане задержали соучастницу преступника, открывшего стрельбу в церкви

Соучастница преступника, открывшего стрельбу по прихожанам в церкви в Дагестане, задержана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Она попыталась скрыться, но не успела. Также предварительно сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был в последующем уничтожен ответным огнем силовиков», — сообщил источник агентства.

Как сообщал портал iz.ru, неизвестный открыл стрельбу из охотничьего оружия по людям, выходившим из церкви в городе Кизляр. Инцидент произошел во время проведения масленичных гуляний. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, еще четверо ранены.

Нападавший был ликвидирован правоохранительными органами.