МВД подтвердило гибель людей при стрельбе у церкви в Дагестане

МВД подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о гибели четырех человек в результате стрельбы около церкви в дагестанском городе Кизляк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, погибшие — четверо женщин. Отмечается, что в результате стрельбы также получили ранения местная жительница, полицейский и сотрудник Росгвардии.

Совершивший нападение был ликвидирован ответным огнем правоохранителей на месте преступления, передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Как отмечает агентство «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в региональных силовых структурах, нападавший не состоял на учете в правоохранительных органах и не относился ни к каким радикальным течениям.

В воскресенье православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. Этот день является для православных последним перед началом поста.