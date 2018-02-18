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МВД подтвердило гибель людей при стрельбе у церкви в Дагестане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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МВД подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию о гибели четырех человек в результате стрельбы около церкви в дагестанском городе Кизляк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, погибшие — четверо женщин. Отмечается, что в результате стрельбы также получили ранения местная жительница, полицейский и сотрудник Росгвардии. 

Совершивший нападение был ликвидирован ответным огнем правоохранителей на месте преступления, передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД. 

Как отмечает агентство «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в региональных силовых структурах, нападавший не состоял на учете в правоохранительных органах и не относился ни к каким радикальным течениям.

В воскресенье православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. Этот день является для православных последним перед началом поста. 

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