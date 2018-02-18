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Православные верующие завершают Масленицу Прощеным воскресеньем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Православные верующие начинают готовиться к посту, простив своих близких и попросив у них прощения в воскресенье, которое именуется Прощеным.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит утром великое освящение и литургию в московском храме Девяти Мучеников Кизических, а вечером в храме Христа Спасителя пройдет чин спасения, во время которого священнослужители и миряне будут просить прощения друг у друга, совершая троекратные поклоны.

«В храмах в Прощеное воскресенье вспоминается изгнание Адама из рая за непослушание Божиим заповедям и звучат слова Христа из Евангелия. В то же время последний день Масленицы — время для дел милосердия и встреч с близкими», — приводит ТАСС слова протоиерея Александра Агейкина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, гости фестиваля «Московская Масленица» съели почти 100 тыс. блинов.

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