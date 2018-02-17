Под Калугой в честь Масленицы сожгли 30-метровый «собор» из веток

Уникальное сооружение из хворостяных веток в виде собора в готическом стиле сожгли в честь Масленицы в Калужской области. Высота сооружения составила 30 м, оно разместилось в арт-парке «Никола-Ленивец».

Автором проекта «Пламенеющая готика» стал художник Николай Полисский. Такая работа стала первой в его карьере.

«Масленица — это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно», — рассказал Полисский.

Видеокадры уникального зрелища опубликовал телеканал РЕН ТВ.