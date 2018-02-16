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Кот Мостик отведал испеченные для строителей Крымского моста блины

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Фото: instagram.com
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Повара испекли для строителей моста через Керченский пролив 850 кг блинов на Масленицу. Об этом в пятницу сообщает информационный центр «Крымский мост».

«850 кг блинов приготовили строителям моста в Масленицу», — говорится в Twitter инфоцентра.

Мастерство кулинаров оценил и символ стройки — рыжий кот Мостик, передает ИА «Крыминформ».

У талисмана Крымского моста есть своя страничка в соцсетях с тысячами подписчиков, где и появились фотографии с дегустацией Мостиком блинов.

«Ох, и напробовался я блинов за неделю, каких только начинок не предлагали. Больше всего понравились блины с боттаргой... все сразу съел», — говорится под снимком кота с тарелкой блинов.

Портал iz.ru писал ранее, что российский чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев проехал на автомобиле по уже заасфальтированному участку Крымского моста вместе с котом Мостиком. Два коротких видеосюжета поездки опубликованы в Instagram и Facebook кота.

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