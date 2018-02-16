Кот Мостик отведал испеченные для строителей Крымского моста блины
Повара испекли для строителей моста через Керченский пролив 850 кг блинов на Масленицу. Об этом в пятницу сообщает информационный центр «Крымский мост».
«850 кг блинов приготовили строителям моста в Масленицу», — говорится в Twitter инфоцентра.
Мастерство кулинаров оценил и символ стройки — рыжий кот Мостик, передает ИА «Крыминформ».
У талисмана Крымского моста есть своя страничка в соцсетях с тысячами подписчиков, где и появились фотографии с дегустацией Мостиком блинов.
«Ох, и напробовался я блинов за неделю, каких только начинок не предлагали. Больше всего понравились блины с боттаргой... все сразу съел», — говорится под снимком кота с тарелкой блинов.
Портал iz.ru писал ранее, что российский чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев проехал на автомобиле по уже заасфальтированному участку Крымского моста вместе с котом Мостиком. Два коротких видеосюжета поездки опубликованы в Instagram и Facebook кота.