Москвичей поздравят с Масленицей с медиафасадов зданий

Москвичей и гостей столицы поздравят с Масленицей с медиафасадов зданий на Новом Арбате. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Поздравительные видеоролики появятся не только на медиафасадах, но и на цифровых билбордах. Самые яркие из поздравлений жители и гости Москвы увидят на фасадах двух домов на Новом Арбате. Крое того, в 2018 году изменилось оформление световых арочных конструкций на Манежной, Пушкинской и Тверской площадях. Вместо новогодних шаров ели теперь украшены цветными лентами, а также традиционными масленичными игрушками из сена, сообщает телеканал «360».

Манежную площадь организаторы праздника превратили в волшебный лабиринт со стенами из более чем 450 деревьев. В общей сложности в Москве задействуют около 540 светодиодных прожекторов и порядка 60 тыс. светодиодов.

Фестиваль «Московская Масленица» продлится до 18 февраля. Он стартовал 9 февраля, и за это время гости праздника съели почти 100 тыс. блинов.