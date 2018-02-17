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После стрельбы во флоридской школе ее решили снести

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Здание школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде (Флорида), в которой произошла стрельба, будет снесено. Такое предварительное решение принял окружной школьный совет.

Глава школьного округа Роберт Рэнси заявил, что здание после трагедии не должно использоваться для обучения школьников, сообщает Associated Press.

Местные власти оценивают стоимость сноса здания и строительства новой школы в $30 млн.

Напомним, в результате стрельбы в школе Паркленда убито 17 человек, еще пятеро находятся в критическом состоянии.

Как писал iz.ru, стрелявший — 19-летний Николас Круз — признал вину и готов пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить себе жизнь.

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