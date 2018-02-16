Стрелок из Флориды заявил, что устроил атаку по приказу голосов

Обвиняемый в убийстве 17 человек в школе города Паркленд во Флориде 19-летний Николас Круз заявил следователям, что совершить нападение ему приказали голоса в голове. Об этом сообщает портал ABC News.

Знакомые подозреваемого описывают Круза как беспокойного подростка, который в основном держался один. Адвокат семьи отмечает, что после смерти матери подозреваемый был подавлен.

Однако один из студентов, который занимался вместе с Крузом начальной военной подготовкой, отмечает у него нездоровую тягу к оружию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что подозреваемый в расстреле 17 человек в школе города Паркленд в американском штате Флорида Николас Круз признал свою вину.