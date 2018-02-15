Прямой эфир
Сюжет:

Суд запретил выпускать стрелка из Флориды под залог

0
Фото: REUTERS/Susan Stocker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд американского штата Флорида оставил 19-летнего Николаса Круза, который устроил стрельбу в школе, под арестом без возможности освобождения под залог.

Об этом судья заявила в ходе слушаний, которые начались в четверг. Молодому человеку предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам, передает «РИА Новости».

Накануне, как сообщал портал iz.ru, подросток устроил стрельбу в школе города Паркленд (штат Флорида). Жертвами бойни стали 17 человек, десятки получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: стрелок из Флориды посещал занятия в организации националистов
«Флоридский стрелок» попадал в поле зрения ФБР полгода назад

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017