Суд запретил выпускать стрелка из Флориды под залог

Суд американского штата Флорида оставил 19-летнего Николаса Круза, который устроил стрельбу в школе, под арестом без возможности освобождения под залог.

Об этом судья заявила в ходе слушаний, которые начались в четверг. Молодому человеку предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам, передает «РИА Новости».

Накануне, как сообщал портал iz.ru, подросток устроил стрельбу в школе города Паркленд (штат Флорида). Жертвами бойни стали 17 человек, десятки получили ранения.