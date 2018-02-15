Прямой эфир
Сюжет:

СМИ: стрелок из Флориды посещал занятия в организации националистов

0
Фото: Broward County Sheriff/Handout via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский стрелок, устроивший стрельбу в школе во Флориде, являлся членом националистической группировки, выступающей за превосходство белой расы. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, речь идет о военизированной группе под названием «Республика Флорида». Ее участники выступают за то, чтобы Флорида стала этнически белым штатом. Как сообщил лидер объединения Джордан Джереб, стрелок как минимум один раз участвовал в тренировке организации, куда он вступил по приглашению другого члена организации. Однако Джерб подтвердил, что другие члены организации не говорили со стрелком о возможном преступлении.

Как сообщал портал iz.ru, стрельба в школе города Паркленд (штат Флорида) произошла 14 февраля. Выстрелы в здании школы раздались незадолго до окончания занятий, в 14:30 (22:30 мск). В результате погибли 17 человек, десятки же получили ранения. По данным полиции, стрельбу открыл бывший ученик этого образовательного учреждения 19-летний Николас Круз. В настоящее время он находится в больнице. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших и осудил домашнее насилие любого рода. На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспущены флаги в память о жертвах трагедии.

По данным американских СМИ, с начала 2018 года это уже четвертая подобная трагедия в школах США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обратился к жителям США в связи со стрельбой во Флориде
Опубликовано фото флоридского стрелка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017