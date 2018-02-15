СМИ: стрелок из Флориды посещал занятия в организации националистов

Американский стрелок, устроивший стрельбу в школе во Флориде, являлся членом националистической группировки, выступающей за превосходство белой расы. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, речь идет о военизированной группе под названием «Республика Флорида». Ее участники выступают за то, чтобы Флорида стала этнически белым штатом. Как сообщил лидер объединения Джордан Джереб, стрелок как минимум один раз участвовал в тренировке организации, куда он вступил по приглашению другого члена организации. Однако Джерб подтвердил, что другие члены организации не говорили со стрелком о возможном преступлении.

Как сообщал портал iz.ru, стрельба в школе города Паркленд (штат Флорида) произошла 14 февраля. Выстрелы в здании школы раздались незадолго до окончания занятий, в 14:30 (22:30 мск). В результате погибли 17 человек, десятки же получили ранения. По данным полиции, стрельбу открыл бывший ученик этого образовательного учреждения 19-летний Николас Круз. В настоящее время он находится в больнице. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших и осудил домашнее насилие любого рода. На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспущены флаги в память о жертвах трагедии.

По данным американских СМИ, с начала 2018 года это уже четвертая подобная трагедия в школах США.