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Флаги на госучреждениях во Флориде приспустят в память о погибших в школе

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Фото: REUTERS
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Флаги на всех государственных учреждениях американского штата Флорида приспустят в память о 17 погибших в результате стрельбы в школе города Паркленд до 19 февраля. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор штата Рик Скотт в среду, 14 февраля.

Губернатор подчеркнул, что флаги приспустят на всех государственных учреждениях и зданиях местных органов в честь жертв стрельбы в школе «Марджори Стоунмен Дуглас». Также он рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, министром внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и главами органов.

Рик Скотт намерен навестить пострадавших в стрельбе предстоящей ночью. Генеральный прокурор Флориды Памела Бонди отметила, что жертвам трагедии будут компенсированы похороны, а их семьям оказана всяческая помощь. Следить за распределением помощи родственникам пострадавших она будет лично, сообщает ТАСС.

Посольство РФ в США сообщили на странице в Twitter, что шокированы произошедшей трагедией в школе в Паркленде и скорбят вместе с родственниками жертв. Также российская дипмиссия пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, в среду в школе города Паркленд в американском штате Флорида произошла стрельба. По последним данным, в результате атаки злоумышленника погибли 17 человек, несколько десятков учеников пострадали. Нападавшего задержала полиция.

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