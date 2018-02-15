Опубликовано фото флоридского стрелка

Полиция опубликовала фотоснимок жителя Флориды Николаса Круза, подозреваемого в стрельбе в школе города Паркленд.

Breaking News: Authorities release mug shot of Nikolas Cruz, the alleged gunman who killed 17 people at a Florida high school on Wednesday. https://t.co/8lIbdVeFWB pic.twitter.com/ZeEAvY4cwW — Fox News (@FoxNews) 15 февраля 2018 г.

Как сообщал портал iz.ru, мужчина открыл стрельбу в одной из школ в штате Флорида 14 февраля.

Он убил 17 человек, несколько десятков учеников пострадали.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.