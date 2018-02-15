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NRA предлагала дарить оружие влюбленным перед бойней во Флориде

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Фото: twitter.com/Kimber Firearms
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Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) рекламировала оружие как лучший подарок ко Дню всех влюбленных за несколько часов до стрельбы во Флориде.

Пользователи социальных сетей успели сделать репост изображения со страницы организации в Instagram.

Подпись под фото гласила: «Подарите дорогому человеку то, чем он будет дорожить, на День святого Валентина».

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Через несколько часов после бойне в школе NRA удалила этот пост на всех страницах ассоциации в соцсетях, пишет Businessinsider.

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в школе города Паркленд во Флориде. По последним данным, жертвами стрельбы стали 17 человек, десятки пострадали.

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