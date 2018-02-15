Путин выразил Трампу соболезнования после стрельбы в школе во Флориде

Президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в школе города Паркленд в штате Флорида.

«Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — передает ТАСС заявление пресс-службы Кремля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что при стрельбе в школе пострадали более 50 человек, 17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще 14 раненых находятся в трех больницах округа.

На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспустят флаги в память о жертвах трагедии.