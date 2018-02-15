При стрельбе в школе во Флориде ранен сын заместителя шерифа

Сын заместителя шерифа округа Броуард ранен при инциденте в школе во Флориде.

«Мои тройняшки заканчивали именно эту школу. Сын заместителя шерифа был ранен в руку, я не буду называть имени», — заявил шериф Скотт Исраэль.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в совершении преступления — бывшего ученика этой школы Николаса Круза, сообщает CBS News.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пятеро пострадавших в стрельбе в школе города Паркленд находятся в критическом состоянии. Еще 14 человек с ранениями находятся в трех больницах округа.