Прямой эфир
Сюжет:

Пять жертв стрельбы во Флориде находятся в критическом состоянии

0
Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек получили опасные для жизни ранения в результате стрельбы в школе города Паркленд в американском штате Флорида и находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на врачей округа.

Ранее сообщалось, что в критическом состоянии находятся трое пострадавших. Всего в трех больницах округа с ранениями находятся 14 человек, сообщает ТАСС.

Также сообщается что стрелявший, 19-летний бывший ученик школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» Николас Круз, также был ранен. Его госпитализировали, но позднее он был помещен под стражу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на всех государственных учреждениях штата до 19 февраля будут приспущены флаги в память о жертвах трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрелок в школе во Флориде включил тревогу, чтобы выманить людей
Полиция сообщила о 17 жертвах стрелка в школе Паркленда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017