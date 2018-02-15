Пять жертв стрельбы во Флориде находятся в критическом состоянии

Пять человек получили опасные для жизни ранения в результате стрельбы в школе города Паркленд в американском штате Флорида и находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на врачей округа.

Ранее сообщалось, что в критическом состоянии находятся трое пострадавших. Всего в трех больницах округа с ранениями находятся 14 человек, сообщает ТАСС.

Также сообщается что стрелявший, 19-летний бывший ученик школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» Николас Круз, также был ранен. Его госпитализировали, но позднее он был помещен под стражу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на всех государственных учреждениях штата до 19 февраля будут приспущены флаги в память о жертвах трагедии.