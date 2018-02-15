Виновник стрельбы в школе во Флориде приобрел оружие в прошлом году

Стрелок, который убил 17 человек в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» города Паркленд, купил огнестрельное оружие в 2017 году, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что проверку, которая проводится в США при покупке частным лицом огнестрельного оружия, Николас Круз благополучно прошел. Он приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15, которая находится на вооружении американской полиции и свободно продается для самообороны и охоты.

Также, по данным телекомпании, отец Круза умер 12 лет назад от тяжелого заболевания. Его приемная мать скончалась в прошлом году. Двоюродный брат стрелка рассказал, что Николас Круз был вынужден заботиться о себе сам.

В настоящий момент полиция проводит обыск по месту проживания злоумышленника, а также еще по одному адресу. В четверг, 15 февраля, подозреваемый предстанет перед судом округа Броуард штата Флорида.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пять пострадавших в стрельбе в школе города Паркленд находятся в критическом состоянии. Еще 14 человек с ранениями находятся в трех больницах округа.