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«Флоридский стрелок» попадал в поле зрения ФБР полгода назад

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Фото: REUTERS
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Американские СМИ узнали, что ФБР США в сентябре прошлого года получало сведения о Николасе Крузе — молодом человеке, устроившем расстрел в школе во Флориде.

Пользователь YouTube под ником Николас Круз оставил под одним из видеороликов комментарий: «Я собираюсь стать профессионалом по расстрелам в школах».

Разместивший ролик 36-летний Бен Беннайт из штата Миссисипи сделал скриншот комментария и обратился в ФБР. Агенты «незамедлительно приехали» к нему и расспрашивали Беннайта, что ему известно о пользователе под ником Круз.

«Я ничего не знал. Они взяли у меня копию скриншота, и больше я ничего от них не слышал», — приводит слова Беннайта интернет-издание BuzzFeed.

По его словам, ФБР посетила его еще раз уже после происшествия в школе Паркленда. Но Беннайт не смог сказать ничего нового.

ФБР не комментирует историю. Издание BuzzFeed признало, что нет никаких улик, связывающих пост в YouTube и расстрел в школе как поступки одного и того же человека.

Как писал iz.ru, при бойне в школе города Паркланд пострадали более 50 человек17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще 14 раненых поступили в три больницы округа. На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспущены флаги в память о жертвах трагедии.

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