Подозреваемый в расстреле 17 человек в школе Флориды признал вину

Николас Круз, подозреваемый в расстреле 17 человек в школе города Паркленд в американском штате Флорида, признал свою вину.

«В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях», — приводит телеканал CNN текст материалов суда.

Круз также подтвердил, что после стрельбы хотел незаметно смешаться с толпой, избавившись от оружия, патронов и защитного жилета.

2018-02-14T211401Z_389631338_RC12C0C22850_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING 14 февраля неизвестный открыл стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида Фото: REUTERS 2018-02-14T212715Z_2141565502_RC1115E75A00_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING По предварительной информации, стрелком является один из учеников школы Фото: REUTERS 2018-02-14T213538Z_1387651968_RC127E6A9210_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING По сообщению местных СМИ, в результате стрельбы в учебном заведении в городе Паркленд (штат Флорида) погибли семь человек Фото: REUTERS 2018-02-14T213737Z_1495291225_RC17B9C3D000_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING На месте происшествия работают медики, пострадавших на носилках помещают в машины скорой помощи Фото: REUTERS 2018-02-14T214119Z_266594179_RC1BE4178040_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING По официальным данным, в результате стрельбы пострадали несколько десятков учеников. Начато расследование инцидента Фото: REUTERS 2018-02-14T214121Z_1691447644_RC19A0E2C7E0_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING Сотрудники правоохранительных органов штата задержали злоумышленника Фото: REUTERS TASS_25292674 Как сообщил сенатор штата Билл Нельсон, стрелок включил пожарную тревогу в школе во Флориде, чтобы выманить учеников из классов в холл. Кроме этого, на молодом человеке был надет противогаз. Также при нем были обнаружены дымовые шашки Фото: TASS/Zuma/Mike Stocker TASS_25289672 Сотрудники американского спецназа эвакуировали подростков из школы, где произошла стрельба Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer TASS_25292673 По последним данным, в результате нападения погибли 17 человек, несколько десятков учеников пострадали. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer TASS_25289791 Состояние пятерых госпитализированных подростков медики оценивают как критическое Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer

Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате бойни в школе города Паркланд пострадали более 50 человек, 17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще 14 раненых поступили в три больницы округа. На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспущены флаги в память о жертвах трагедии.