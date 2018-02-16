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Подозреваемый в расстреле 17 человек в школе Флориды признал вину

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Фото: REUTERS/Susan Stocker
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Николас Круз, подозреваемый в расстреле 17 человек в школе города Паркленд в американском штате Флорида, признал свою вину.

«В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях», — приводит телеканал CNN текст материалов суда.

Круз также подтвердил, что после стрельбы хотел незаметно смешаться с толпой, избавившись от оружия, патронов и защитного жилета.

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14 февраля неизвестный открыл стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида
Фото: REUTERS
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По предварительной информации, стрелком является один из учеников школы
Фото: REUTERS
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По сообщению местных СМИ, в результате стрельбы в учебном заведении в городе Паркленд (штат Флорида) погибли семь человек
Фото: REUTERS
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На месте происшествия работают медики, пострадавших на носилках помещают в машины скорой помощи
Фото: REUTERS
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По официальным данным, в результате стрельбы пострадали несколько десятков учеников. Начато расследование инцидента
Фото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов штата задержали злоумышленника
Фото: REUTERS
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Как сообщил сенатор штата Билл Нельсон, стрелок включил пожарную тревогу в школе во Флориде, чтобы выманить учеников из классов в холл. Кроме этого, на молодом человеке был надет противогаз. Также при нем были обнаружены дымовые шашки
Фото: TASS/Zuma/Mike Stocker
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Сотрудники американского спецназа эвакуировали подростков из школы, где произошла стрельба
Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer
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По последним данным, в результате нападения погибли 17 человек, несколько десятков учеников пострадали. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции
Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer
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Состояние пятерых госпитализированных подростков медики оценивают как критическое
Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer

Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате бойни в школе города Паркланд пострадали более 50 человек17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще 14 раненых поступили в три больницы округа. На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспущены флаги в память о жертвах трагедии.

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