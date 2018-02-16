Подозреваемый в расстреле 17 человек в школе Флориды признал вину
Николас Круз, подозреваемый в расстреле 17 человек в школе города Паркленд в американском штате Флорида, признал свою вину.
«В своем заявлении Круз указал, что именно он был тем стрелком, который проник на территорию школы с винтовкой AR-15 и начал стрелять в учеников в коридорах и других помещениях», — приводит телеканал CNN текст материалов суда.
Круз также подтвердил, что после стрельбы хотел незаметно смешаться с толпой, избавившись от оружия, патронов и защитного жилета.
Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате бойни в школе города Паркланд пострадали более 50 человек, 17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Еще 14 раненых поступили в три больницы округа. На всех государственных учреждениях штата Флорида до 19 февраля приспущены флаги в память о жертвах трагедии.