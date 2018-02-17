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Губернатор Флориды требует отставки главы ФБР из-за бездействия

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Фото: REUTERS/Thom Baur
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Губернатор штата Флорида Рик Скотт потребовал отставки главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея из-за того, что в ведомство поступали предупреждения о стрелке, на которые должным образом не отреагировали.

Сообщается, что в январе 2018 года с ФБР связался человек, который сообщил о намерении Николаса Круза устроить стрельбу в школе и о том, что у него есть такая возможность. Рик Скотт отметил, что неспособность ФБР принять меры по данному поводу неприемлема, признание ошибок главой ведомства не исправит того, что 17 человек погибли. Он призвал Кристофера Рея уйти в отставку, сообщает ТАСС.

В пятницу сотрудники ФБР признали, что получали предупреждение насчет опасности Николаса Круза и должным образом не отреагировали. Некий человек 5 января сообщил, что Круз оставляет тревожные записи в социальных сетях и может начать стрельбу в школе. Сейчас по факту этой информации в бюро проводится расследование.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в школе «Марджори Стоунмэн дуглас» города Паркленд в американском штате Флорида 14 февраля произошла стрельба. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, застрелил 17 человек, еще десятки были ранены

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