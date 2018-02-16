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Дочь бойца ММА Олейника рассказала о стрельбе в школе во Флориде

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Richard Graulich
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Россиянка Полина Олейник, учащаяся 11 класса школы в Паркленде (Флорида), рассказала отечественным СМИ подробности инцидента со стрельбой.

«Мы были на последнем уроке, это было буквально за десять минут до звонка», — сказала девушка.

Она подтвердила, что школьники стали выходить из классов после сигнала пожарной тревоги. «Как мы сейчас знаем, это вроде как была подстава, чтобы навредить большему количеству людей», — уточнила она.

Преподаватели вовремя перехватили поток выбегавших детей и вернули их в классы. Именно такие действия предполагает инструкция по безопасности в случае появления в помещениях стрелка.

По словам Полины, первые 20 минут никто не верил, что в школе стреляют: паники не было.

Она уточнила, что не знала лично нападавшего, поскольку пришла в школу уже после отчисления Николаса Круза.

«Я не знала юношу, который устроил стрельбу, но мне друг написал, что знал его и что он всегда был очень подозрительным человеком», — рассказала она.

Полина Олейник — дочь российского чемпиона по боям без правил и смешанным единоборствам Алексея Олейника, проживающего в США, уточняет RT.

Напомним, накануне в школе города Паркланд 19-летний Николас Круз открыл огонь из автоматического оружия. В результате погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как писал iz.ru, стрелявший признал свою вину в суде.

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