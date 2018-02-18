Младший брат флоридского стрелка попал в психиатрическую клинику

Власти американского штата Флорида забрали в психиатрическую больницу младшего брата Николаса Круза, убившего 17 человек в школе города Паркленд. Это было сделано через два дня после задержания флоридского стрелка.

Подросток оставался один в доме-прицепе в муниципалитете Лантана после смерти приемной матери несколько недель назад. Мачеха выгнала старшего брата раньше: она поставила Николасу ультиматум — или он начинает бороться с маниакальной страстью к оружию, либо уходит из дома.

Знакомые семьи сообщили, что после смерти мачехи младший Круз «выглядел угнетенным». Его состояние не уточняется, пишет газета Palm Beach Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Напомним, 14 февраля при стрельбе в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших тяжело ранены.

Как писал портал iz.ru, задержанный Николас Круз признал вину и намерен пойти на сделку со следствием, чтобы сохранить жизнь.