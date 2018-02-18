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Ученики и учителя пострадавшей школы во Флориде вышли на митинг

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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В городе Паркленд (штат Флорида) состоялась многотысячная демонстрация с требованиями ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. В манифестации приняли участие ученики и преподаватели школы «Марджори Стоунмэн Дуглас», в которой 14 февраля произошла трагедия со стрельбой.

«Политики, восседающие в своих хоромах и на местах в cенате, которые финансируются за счет Национальной стрелковой ассоциации, заявляют нам, что предотвратить случившееся было невозможно. Мы считаем это чепухой», — заявила на митинге старшеклассница Эмма Гонсалес.

Аналогичная акция прошла в другом флоридском городе — Форт-Лодердейле. «Из-за нынешних законов погибли люди, которых я знала и которых никогда не увижу снова», — заявила ученица одной из школ города Делани Тарр.

Митингующие развернули плакаты с лозунгами «Никогда больше», «Сделайте хоть что-то сейчас», «Не дайте погибнуть моим друзьям», сообщает ТАСС со ссылкой на репортажи местных телеканалов.

Напомним, при стрельбе в школе погибли 17 человек, еще пятеро пострадавших тяжело ранены

Как писал портал iz.ru, до вечера воскресенья 19 февраля во всем штате Флорида приспущены флаги в память о жертвах трагедии.

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