Врачи рассказали о состоянии раненых при стрельбе в Дагестане

Состояние пострадавших при стрельбе у церкви в дагестанском городе Кизляре предварительно оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил представитель регионального минздрава.

По его словам, в городскую больницу доставлены пятеро пострадавших в результате стрельбы, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, передает «РИА Новости».

При этом, согласно данным МВД Дагестана, в результате стрельбы погибли четыре человека и трое пострадали. Нападавший также погиб — он был ликвидирован правоохранителями на месте преступления.